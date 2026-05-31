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Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
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Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
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ID: 37627
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

3 pièces à vendre dans un immeuble de charme situé au cœur d'une atmosphère pastorale de Jérusalem et à seulement quelques minutes à pied de Baka. Proche de tout : écoles, synagogues, centres culturels et de divertissement et bien sûr de la vieille ville. Le bâtiment dispose d'un ascenseur et les appartements disposent tous de balcons, d'une cave et d'un parking privé.

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Jérusalem, Israël
Éducation
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Épiceries
Loisirs

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