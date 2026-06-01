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Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m² - bayit vegan jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$890,000
01/06/2026
$890,000
31/05/2026
$887,500
;
3
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ID: 37312
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Uziel, 50

À propos du complexe

Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m² - Bayit Vegan Jérusalem Au 2ème étage, exposition est-ouest Séjour, salle à manger, cuisine 2 chambres, 1 douche, 2 WC Climatisation, doud shemech, grillages, porte blindée 1 parking Rénové il y a 2 ans Prix : 2.500.000₪ (Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence qui est de 2% HT) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez-nous sans attendre

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Jérusalem, Israël
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