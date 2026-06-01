Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m² - bayit vegan jérusalem

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Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m² - Bayit Vegan Jérusalem
Au 2ème étage, exposition est-ouest
Séjour, salle à manger, cuisine
2 chambres, 1 douche, 2 WC
Climatisation, doud shemech, grillages, porte blindée
1 parking
Rénové il y a 2 ans
Prix : 2.500.000₪
(Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence qui est de 2% HT)
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Jérusalem, Israël
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