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Quartier résidentiel Une villa de rêve, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !

Hadera, Israël
depuis
$6,25M
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10
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ID: 37404
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaAliya HaShniya

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité une villa de luxe à Hadera, au standing de Césarée ! Ses caractéristiques : - Une villa absolument exceptionnelle, 6 pièces de 270 m² sur un terrain de 420 m² - Un espace de vie luxueux, tout en parquet, avec sa cuisine casher ultra-moderne et son immense îlot - Un grand salon avec une superbe hauteur sous plafond et une immense baie vitrée - Une vaste suite parentale au rez-de-chaussée avec son dressing de rêve et sa salle d'eau - Un magnifique espace extérieur entourant la maison avec une terrasse, une piscine, une cuisine extérieure, un coin salon, une salle d'eau - 4 chambres d'enfants, dont une pièce sécurisée - Et en plus : un système de climatisation ultra-performant, un système domotique ultra-moderne, et beaucoup d'autres ajouts ! Emplacement : Notre villa est située dans un quartier résidentiel calme au bord du centre-ville, à proximité de nombreuses commodités, commerces, communautés, écoles, transports... Bref, un rêve pour une vie de famille ou pour une maison de vacances ! Contactez RE/MAX Hadera, Ra'hel 'Haya Benguigui, Licence professionnelle 313736. Be'ezrat Hashem, Beya'had ou BeSim'ha Nenatstea'h !

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Hadera, Israël
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