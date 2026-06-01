Quartier résidentiel Une villa de rêve, vous n'avez plus qu'à poser vos valises !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
BZH
RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité une villa de luxe à Hadera, au standing de Césarée !
Ses caractéristiques :
- Une villa absolument exceptionnelle, 6 pièces de 270 m² sur un terrain de 420 m²
- Un espace de vie luxueux, tout en parquet, avec sa cuisine casher ultra-moderne et son immense îlot
- Un grand salon avec une superbe hauteur sous plafond et une immense baie vitrée
- Une vaste suite parentale au rez-de-chaussée avec son dressing de rêve et sa salle d'eau
- Un magnifique espace extérieur entourant la maison avec une terrasse, une piscine, une cuisine extérieure, un coin salon, une salle d'eau
- 4 chambres d'enfants, dont une pièce sécurisée
- Et en plus : un système de climatisation ultra-performant, un système domotique ultra-moderne, et beaucoup d'autres ajouts !
Emplacement :
Notre villa est située dans un quartier résidentiel calme au bord du centre-ville, à proximité de nombreuses commodités, commerces, communautés, écoles, transports...
Bref, un rêve pour une vie de famille ou pour une maison de vacances !
Contactez RE/MAX Hadera,
Ra'hel 'Haya Benguigui,
Licence professionnelle 313736.
Be'ezrat Hashem, Beya'had ou BeSim'ha Nenatstea'h !
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour