  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam

Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$2,33M
;
6
Laisser une demande
ID: 37619
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Kdoshei Kahir

À propos du complexe

Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour les 5 premiers appartements avant augmentation des prix de 120.000NIS: * 2 pièces à partir de 2.421.900NIS * 3 pièces à partir de 2.328.000NIS * 4 pièces à partir de 2.670.000NIS * Mini penthouse à partir de 3.829.500NIS * Penthouse à partir de 5.761.280NIS La rue Kadoshei Kaire, calme et intimiste, est idéalement située au cœur du centre-ville de Bat Yam, à quelques minutes à pied de la promenade et de la mer. Le quartier offre un environnement complet avec écoles reconnues, pôles culturels, services municipaux, commerces et cafés tendance. L’accessibilité est optimale grâce au tramway à proximité immédiate, renforçant l’attractivité et le potentiel du secteur. Un projet premium à fort potentiel, dans un secteur en pleine évolution, idéal pour y vivre ou investir.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²
Jérusalem, Israël
depuis
$3,48M
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,34M
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Netanya, Israël
depuis
$710,000
Quartier résidentiel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Raanana, Israël
depuis
$3,58M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – emplacement idéal
Netanya, Israël
depuis
$1,26M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,33M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces idéalement placé
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces idéalement placé
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces idéalement placé
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces idéalement placé
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces idéalement placé
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces idéalement placé
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces idéalement placé
Jérusalem, Israël
depuis
$12,000
Magnifique 5 pièces spacieux disponible à la location, situé à Kiryat Yovel dans une tour neuve (2 ans), étage élevé apportant une luminosité exceptionnelle ainsi qu'une vue panoramique incroyable. Chambre parentale, mamad, climatisation centrale, chauffage au mur. Inclut également 2 parking…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,46M
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothschild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothschild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothschild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothschild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothschild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothschild
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,28M
À vendre – Appartement 2 pièces, Tel Aviv Quartier : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Surface : 46 m² Étage : 5 sur 5 avec ascenseur Prix : 3,600,000 ₪ Découvrez cet appartement 2 pièces situé au cœur vibrant de Tel Aviv, à l'angle de Nahalat Binyamin et Gruzenberg. Installé dans un immeuble cl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller