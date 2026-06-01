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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec ascenseur, parking, balcon et mamad proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,39M
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ID: 37394
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Dans une petite rue calme à proximité de Bugrashov. Immeuble moderne. 3 pièces sur rue très lumineux. Ascenseur, parking, balcon et mamad. Parfait pour un premier achat ou investissement.

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Tel-Aviv, Israël
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