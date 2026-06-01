  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d’investissement au cœur de jérusalem- jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d’investissement au cœur de jérusalem- jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$954,950
;
2
Laisser une demande
ID: 37389
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Nisim Bachar, 1

À propos du complexe

Au cœur du quartier authentique et recherché de Nahlaot, cet appartement rénové de 54 m² offre une qualité de vie rare à quelques pas du marché Mahane Yehuda et du centre-ville. Situé au 1er étage (20 marches), il se compose d’un salon lumineux avec cuisine américaine, d’une suite parentale, d’une seconde chambre avec balcon de 4m² et de deux salles de bains avec deux toilettes, offrant un confort moderne dans un cadre historique. Baigné de lumière grâce à ses expositions est et sud-ouest, il est actuellement habité comme un 3 pièces mais peut facilement être divisé en deux unités locatives générant environ 8 500 ₪ par mois meublé. Une opportunité idéale pour vivre à Jérusalem ou réaliser un investissement intelligent dans l’un des quartiers les plus demandés.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,69M
Quartier résidentiel À vendre - 2, 5 piÈces - angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,39M
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$1,99M
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,63M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d’investissement au cœur de jérusalem- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$954,950
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Nouveau projet à Kiryat Hayovel, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages, livrable décembre 2026. Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichir…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m², 17ème bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m², 17ème bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m², 17ème bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m², 17ème bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m², 17ème bayit vegan jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m², 17ème bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m², 17ème bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,31M
Penthouse 5 pièces 167m² avec 44m² terrasse, 17ème Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d'un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Situé à la limite de Bet Vegan/Kiryat Yovel. Endroit i…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces neuf, emplacement de choix bat yam
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces neuf, emplacement de choix bat yam
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces neuf, emplacement de choix bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,47M
Penthouse neuf de 134 m² + 41 m² de terrasse. Ascenseur et parking inclus. Très lumineux, parfait pour une famille. Emplacement recherché
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller