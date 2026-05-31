  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem

Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$5,325
;
8
Laisser une demande
ID: 37711
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

À propos du complexe

Rue George Washington (Keter David) Appartement de 4 pièces – 120 m² 4ᵉ étage sur 8 Entièrement meublé haut de gamme Spacieux et lumineux Parking Balcon cachère pour Soukka Débarras Arnona annuelle : 9 200 NIS Charges de copropriété : 2 400 NIS par mois

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Raanana, Israël
depuis
$1,27M
Quartier résidentiel Bat yam côte mer
Bat Yam, Israël
depuis
$963,115
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !
Hadera, Israël
depuis
$4,59M
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$4,32M
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,06M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,325
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,37M
LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel tr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$947,850
Au cœur de Givat Mordechai, dans un environnement recherché et pratique pour la vie quotidienne, découvrez ce bel appartement 4,5 pièces lumineux bénéficiant d’une vue dégagée et d’un emplacement exceptionnel à Jérusalem. Situé en étage élevé, l’appartement offre une agréable pièce de vie, u…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - moshava germanit
Jérusalem, Israël
depuis
$3,000
Immeuble classé, situé dans une rue calme et verdoyante. Appartement unique au caractère authentique de Jérusalem : hauts plafonds, lumineux et spacieux. 1er étage. • 3 pièces + mezzanine • Environ 60 m² • 1 salle de bain • Non meublé, sauf : réfrigérateur, plaques de cuisson, four et armoire
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller