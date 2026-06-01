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Quartier résidentiel 3 pièces immeuble neuf rue bloch avec parking, cave et terrasse

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
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ID: 37373
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 22

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité, Dans le nouveau nord, près de la place Rabin Au 22 rue Bloch, immeuble rénové Dans un immeuble neuf actuellement habité Au 4ème étage avec vue dégagée Appartement 3 pièces d'environ 78 m² + une agréable et spacieuse terrasse ensoleillée d'environ 10 m² Grand mamad ! Exposé plein ouest, baigné de lumière naturelle Orientation nord et ouest Une douche et deux WC Une cave et une place de parking sécurisée sont incluses dans la propriété.

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Tel-Aviv, Israël
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