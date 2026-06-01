Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m² de toit en plein cœur de tel aviv

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Appartement duplex-penthouse unique, idéalement situé au 4ème et dernier étage. Entouré de verdure. 3 pièces | 2 salles de bain et WC. 1er niveau : vaste séjour avec cuisine, une autre chambre avec salle de bain et WC. 71 m² + balcon d'environ 2 m². 2ème niveau : suite parentale particulièrement luxueuse (environ 25 m²). Accès à un magnifique toit-terrasse privatif d'environ 43 m². Surface totale : environ 96 m² habitables + environ 45 m² d'espaces extérieurs. Installation d'un ascenseur en cours (projet déjà lancé). Rénovation des parties communes prévue. Parking partagé.
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