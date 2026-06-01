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Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux

Raanana, Israël
depuis
$3,88M
01/06/2026
$3,88M
31/05/2026
$3,87M
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ID: 37099
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Herzl

À propos du complexe

Tres bel appartement de 200 m2 . 5 pieces .Penthouse duplex 1 seule chambre avec salle e bain a l etage. Tres grand salon 5 m hauteur de plafond. grande terrasse depuis le salon et l espace salle a manger . Cuisine moderne avec ilot. Parquet dans les chambres. A l etage piscine et grande terrasse. mamad /2 places de parking.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
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