  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Sublime 5 pièces avec balcons, ascenseur, mamad très proche mer

Quartier résidentiel Sublime 5 pièces avec balcons, ascenseur, mamad très proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
01/06/2026
$2,45M
31/05/2026
$2,45M
;
2
Laisser une demande
ID: 36998
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 53

À propos du complexe

Sublime appartement familial sans travaux. Étage élevé avec ascenseur. Grand living, cuisine complètement équipée. Grandes chambres avec rangements. Plusieurs terrasses, mamad. Rue calme à 100 mètres de la plage.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,16M
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$744,040
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,20M
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,67M
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,15M
Vous regardez
Quartier résidentiel Sublime 5 pièces avec balcons, ascenseur, mamad très proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$9,22M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village
Afficher tout Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village
Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village
Jérusalem, Israël
depuis
$4,95M
En plein cœur de la Mamilla, et dans le fameux projet David Village Legacy, voici un très beau 4 pièces de 120 m² avec 13 m² de terrasse Soucah avec un spacieux salon, très grande suite parentale, 2 salles de bain, 3 toilettes + cave et 1 place de parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Immeuble moderne de 3 ans. Appartement de 79m² + 7m² de balcon. Ascenseur + parking. Vue dégagée / 250m de la mer. Très beaux volumes
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller