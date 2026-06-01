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Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,50M
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10
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ID: 37359
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nehardea, 3

À propos du complexe

À vendre en exclusivité Dans le nouveau quartier Nord Dans la prestigieuse tour Nehardea Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante Face à la rue Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun 127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée L'appartement est triplement climatisé. Très lumineux et calme Il comprend une salle de douche principale et une salle de douche double. Un parking souterrain est disponible à Tabu. L'appartement dispose d'un hall d'entrée luxueux, d'un service de sécurité 24h/24 et 7j/7, d'une piscine et d'un club pour les résidents. Actuellement loué

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Tel-Aviv, Israël
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