Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

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À vendre en exclusivité
Dans le nouveau quartier Nord
Dans la prestigieuse tour Nehardea
Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante
Face à la rue
Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun
127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée
L'appartement est triplement climatisé.
Très lumineux et calme
Il comprend une salle de douche principale et une salle de douche double.
Un parking souterrain est disponible à Tabu.
L'appartement dispose d'un hall d'entrée luxueux, d'un service de sécurité 24h/24 et 7j/7, d'une piscine et d'un club pour les résidents.
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Tel-Aviv, Israël
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