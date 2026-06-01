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Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
01/06/2026
$2,35M
31/05/2026
$2,34M
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ID: 36948
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tchernichovsky, 5

À propos du complexe

Exclusivité – Rue Tchernichovsky, Projet Bezalel quartier shenkin Grand appartement 3 pièces, très lumineux Nord / Ouest Environ 87 m² + 9 m² de terrasse (une chambre côté intérieur de l’immeuble) Sécurité 24/7 Salle de sport Parking Cave Possibilité de mobilier complet L’appartement est actuellement loué à un excellent locataire pour encore six mois, avec un loyer de 13 500 NIS. Prix : 6 600 000 NIS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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