  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya

Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya

Netanya, Israël
depuis
$3,13M
;
5
Laisser une demande
ID: 37327
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Israel Zangvil, 39

À propos du complexe

Projet Zangville — Netanya Nouveau programme en prévente au cœur du centre-ville Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter un projet exclusif idéalement situé dans le centre-ville de Netanya, sur la très calme et recherchée Rue Zangville. Ce quartier bénéficie de tous les avantages du centre-ville : • Commerces, restaurants et le tout proche du Kikar à pied • Écoles, centres communautaires et synagogues accessibles à pied • Plages à quelques minutes seulement • Environnement familial, proche de tout, sans compromis sur la tranquillité Boiron — Le Haut Standing Comme Signature Le projet est développé par Gaby Boiron, constructeur reconnu en Israël pour : • Des finitions haut de gamme • Une qualité de construction irréprochable • Des immeubles modernes et durables • Une excellente réputation auprès des clients francophones Chaque appartement est conçu pour offrir confort, élégance et une vraie valeur patrimoniale. Calendrier & Garanties • Début de construction : Juin 2026 • Livraison : Juillet 2028 • Garantie bancaire complète • Prix garantis sans indexation Chaque appartement est vendu avec un parking Mode de règlement • 7% à la signature • 13% — Juin 2026 • 41% — 6 mois avant la remise des clés • 29% — 1 mois avant la remise des clés • 10% — à la remise des clés (juillet 2028) Un emplacement premium Un constructeur de référence Une prévente à tarifs avantageux Un investissement sécurisé The Agencis® Le spécialiste francophone des projets neufs en Israël

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Tout le charme de l'ancien
Jérusalem, Israël
depuis
$3,90M
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,88M
Quartier résidentiel Place de parking à louer en centre-ville - agrippas
Jérusalem, Israël
depuis
$196
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,31M
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$3,83M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israël
depuis
$3,13M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$7,20M
Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoya…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israël
depuis
$6,30M
Résidences d’Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l’une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,62M
Rue Hatsfira à Bat Yam, ruelle calme à 200m de la plage et proche du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv Projet Pinoui-Binoui (immeuble neuf) en fin de construction idéalement placé. Cahier des charges haut de gamme Livraison prévue en juin 2026
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller