Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem - penthouse 4 pièces 156m²

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Penthouse 4 pièces 156m² dans projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem
Nouveau projet à Kiryat Hayovel, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages, livrable décembre 2026.
Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel.
Penthouse de 4 pièces au 19ème étage, superficie de 156m² avec belle mirpeset de 54m². Comprenant 1 cave et 2 parkings.
Prix : 6.200.000 sh
Ce prix ne comprend pas nos frais d'agence.
Attention : s'agissant d'un projet en construction, les photos et les plans ne sont publiés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.
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Jérusalem, Israël
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