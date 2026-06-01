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Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem - penthouse 4 pièces 156m²

Jérusalem, Israël
depuis
$2,21M
01/06/2026
$2,21M
31/05/2026
$2,20M
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5
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ID: 37315
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Penthouse 4 pièces 156m² dans projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem Nouveau projet à Kiryat Hayovel, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages, livrable décembre 2026. Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel. Penthouse de 4 pièces au 19ème étage, superficie de 156m² avec belle mirpeset de 54m². Comprenant 1 cave et 2 parkings. Prix : 6.200.000 sh Ce prix ne comprend pas nos frais d'agence. Attention : s'agissant d'un projet en construction, les photos et les plans ne sont publiés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

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Jérusalem, Israël
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