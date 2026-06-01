  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Harish
  4. Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement

Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israël
depuis
$1,13M
;
9
Laisser une demande
ID: 37129
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Harish

À propos du complexe

PROJET HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commerces, ce projet inclura également une galerie commerciale implantée dans le meilleur quartier de la ville. Harish, à seulement 45 minutes de Tel Aviv, 40 minutes de Haïfa et 30 minutes de Kfar Saba et Raanana, est aujourd’hui la ville la plus jeune et la plus prometteuse d’Israël. Nichée au milieu de forêts naturelles et bénéficiant d’un accès direct à l’autoroute, elle compte actuellement 20 000 habitants et atteindra 60 000 d’ici 2026. Le projet en détail : Un complexe moderne de 7 étages, dont la livraison est prévue dans 5 ans. Uniquement des appartements 2 pièces au-dessus de la galerie commerciale : Conditions de paiement ultra avantageuses pour nos premiers clients : 7 % à la signature du contrat 18 % à l’obtention du permis 49 % 6 mois avant à la remise des clés 26% 1 mois avant la remise des clefs Ne ratez pas cette opportunité unique !

Localisation sur la carte

Harish, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel
Raanana, Israël
depuis
$5,28M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,50M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,99M
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,80M
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,15M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,13M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,80M
Vente exclusive Situé au 36 rue Bilu (angle de Lunz), dans le quartier recherché du centre-ville Dans un bel immeuble préservé (il y a environ 4 ans) Studio avec mezzanine Unique ! Très hauts plafonds Superficie : 46 m² plus mezzanine de 17 m². Au rez-de-chaussée : Cuisine, salle de bains et…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Ofaqim, Israël
depuis
$505,520
Un grand projet avec un potentiel énorme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Afficher tout Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,67M
En plein cœur de Tel Aviv. À 15 minutes de la plage. Immeuble neuf avec parking. 3 pièces entièrement équipé et meublé. 78m² net habitable. Rue très calme et verdoyante. Parfait pour un investissement ou bien pied-à-terre à Tel Aviv
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller