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Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,70M
01/06/2026
$2,70M
31/05/2026
$2,69M
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6
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ID: 36968
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Appartement à vendre – Tel Aviv (Petite rue entre Sderot Chen et Dizengoff) Prix demandé : 7 590 000 NIS Situé dans un immeuble boutique neuf et moderne comprenant seulement 5 résidents, cet appartement de standing offre une combinaison idéale de confort, d'intimité et de design contemporain, au cœur d'un quartier de Tel Aviv en plein développement. Détails du bien : • Superficie intérieure : 116 m² • Espaces extérieurs : deux balcons totalisant 14 m² • Nombre total de pièces : 4 • Étage : 3e avec ascenseur • Chambres : 3 • Salles de bain : 2 • Pièce sécurisée (Mamad) • Parking privé • Cave / espace de rangement privé • Multiples expositions offrant une excellente luminosité naturelle Premium Real Estate Licence n° 31928721 Frais d'agence : 2 % + TVA

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Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
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