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Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,74M
01/06/2026
$2,74M
31/05/2026
$2,73M
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6
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ID: 37298
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situé dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Immenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5 minutes à pied du centre-ville, et d'établissements d'enseignement réputés. Tramway en prévision. 2 ascenseurs par étage dont un de shabbat et parking. Entrée début 2027 Derniers appartements en vente : 3 pièces rez-de-jardin 60m² et 71m² de jardin Exposition : direction nord/est Prix : 3.950.000 sh 3 pièces rez-de-jardin 85m² et 26,5m² de jardin Exposition : Nord-Est Prix : 4.200.000 sh 4 pièces 6ème étage, 104m² et 9m² de terrasse dont une partie souccah Exposition Nord-Est Prix : 4.200.000 sh 4 pièces rez-de-jardin 116m² et 121m² jardin Prix : 6.110.000 sh 5 pièces rez-de-jardin, 137m² et 27m² de jardin Prix : 7.900.000 sh 5 pièces 5ème étage, 123m² avec 17m² de terrasse dont une partie souccah, belle vue, Exposition : Nord-Est Prix 5.200.000 sh Penthouses 6 pièces Tous les penthouses sont duplex 137m² avec 18m² de terrasse Prix 7.700.000 sh Paiement : 20%/80% Autres moyens de paiement possibles sur demande Sous réserves : les prix pouvant varier Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence 2% plus maam (tva)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Épiceries
Loisirs

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