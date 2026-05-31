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Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 piÈces À kiryat sanz – rue yehuda hanassi - netanya

Netanya, Israël
depuis
$873,300
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9
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ID: 37677
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Yehuda HaNasi, 24

À propos du complexe

Rue Yehuda Hanassi, dans le quartier recherché de Kiryat Sanz à Netanya, au sein d'un environnement résidentiel calme et bien desservi. Appartement de 4 pièces avec mamad, d'environ 110 m², situé au 5ᵉ étage sur 6. Immeuble rénové et renforcé dans le cadre d'un projet TAMA 38 récemment achevé. Unité faisant partie des nouveaux logements ajoutés post-TAMA (prestations modernes). Mirpeset souccah de 12 m², 2 salles de bains, 2 WC. Parking privé, ascenseur, vide-ordures. Arnona 1 100 ₪/2 mois, vaad bait 250 ₪/mois. Secteur apprécié pour son cadre familial, commerces, synagogues, écoles et transports. Prix demandé : 2 460 000 ₪.

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Netanya, Israël
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