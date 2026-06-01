  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer

Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer

Hadera, Israël
depuis
$2,29M
;
6
Laisser une demande
ID: 37098
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Lakhish, 10

À propos du complexe

Très bel appartement de 4 pièces situé dans le quartier "Le Park" plutôt francophone. Vue sur le parc. Ce nouveau quartier a tous les avantages : écoles, parc, centre commercial... Très grande terrasse de 28 m². Étage élevé avec aperçu mer. 2 salles de bain. 1 parking. 4 ascenseurs.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,31M
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,50M
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,04M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – emplacement idéal
Netanya, Israël
depuis
$1,26M
Quartier résidentiel Bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$2,029
Vous regardez
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Hadera, Israël
depuis
$2,29M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex À vendre rue king george À 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,52M
À seulement quelques pas du Shouk HaCarmel, de la rue Shenkin, du boulevard Rothschild et à cinq minutes de marche de la plage, ce duplex penthouse unique est situé dans une rue entièrement rénovée, au sein d'un immeuble boutique neuf à l'architecture préservée, au 5ᵉ étage avec ascenseur. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$11,90M
À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouve…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartements meublés avec vue mer et jardins bahá'í - déjà loués - investissement ou résidence principale
Quartier résidentiel Appartements meublés avec vue mer et jardins bahá'í - déjà loués - investissement ou résidence principale
Quartier résidentiel Appartements meublés avec vue mer et jardins bahá'í - déjà loués - investissement ou résidence principale
Quartier résidentiel Appartements meublés avec vue mer et jardins bahá'í - déjà loués - investissement ou résidence principale
Quartier résidentiel Appartements meublés avec vue mer et jardins bahá'í - déjà loués - investissement ou résidence principale
Quartier résidentiel Appartements meublés avec vue mer et jardins bahá'í - déjà loués - investissement ou résidence principale
Haïfa, Israël
depuis
$425,420
À HAÏFA • À partir de 1 195 000 ₪ (326 034 €), entièrement meublés • Déjà loués et gérés par une société de gestion 24/7 • Vue mer panoramique et vue sur les jardins Bahá'í • Salle de sport 24/7 dans l'immeuble • Espaces de coworking • Balcons spacieux • Trois ascenseurs rapides • Service de…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller