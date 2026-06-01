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Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

Givatayim, Israël
depuis
$4,58M
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ID: 37168
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Givatayim
  • Adresse
    Hanita,

À propos du complexe

JASMIN GIVATAYIM Une nouvelle référence du luxe résidentiel à Givatayim Un projet d’exception signé ICR Le projet JASMIN GIVATAYIM est développé par le groupe ICR, issu de l’alliance entre Israel Canada et Raam Megourim, deux acteurs majeurs de l’immobilier haut de gamme en Israël. Pensé comme une véritable icône architecturale moderne, le projet propose une expérience de vie premium alliant : * élégance, * nature, * prestations exclusives, * et emplacement stratégique aux portes de Tel-Aviv. UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE Givatayim – À seulement quelques minutes de Tel-Aviv Situé au cœur du renouveau de Givatayim, le projet bénéficie d’un environnement résidentiel recherché, calme et verdoyant, tout en restant connecté au dynamisme de Tel-Aviv. À proximité immédiate : * Théâtre de Givatayim * Kikar Hamedina * Azrieli Center * Gare HaShalom * Parc Givatayim * Centres commerciaux * Écoles et infrastructures de qualité Le tout à environ 5 minutes des grands axes et du centre de Tel-Aviv. UNE TOUR ICONIQUE Architecture contemporaine & standing international Le projet comprend : * 30 étages * 118 appartements * 2 duplex d’exception * Architecture signée Gil Shenhav Une silhouette élégante qui redéfinit le skyline résidentiel de Givatayim. DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME Services & Amenities exclusifs JASMIN propose une véritable expérience lifestyle : Espaces communs premium : * Lobby design double hauteur * Salle de sport ultra moderne * Espace yoga & pilates * Kids Club * Gaming Room * Espaces coworking * Jardin paysager privé * Verger avec arbres fruitiers * Fire Pit extérieur * Espaces détente intimistes UN LOBBY D’EXCEPTION Pensé comme celui d’un hôtel de luxe, le lobby offre : volumes impressionnants,matériaux nobles, lumière naturelle, ambiance élégante et contemporaine. DES APPARTEMENTS RAFFINÉS Chaque appartement a été conçu avec une attention particulière portée : aux volumes, à la lumière naturelle,à l’optimisation des espaces,et à la qualité des finitions. Prestations intérieures : Climatisation centralisée Inverter Domotique intelligente Grandes baies vitrées double vitrage Cuisine premium Plans de travail Caesarstone Carrelage grand format Sanitaires haut de gamme Robinetterie GROHE ou équivalent Volets électriques Portes design UNE EXPÉRIENCE DE VIE UNIQUE JASMIN GIVATAYIM incarne parfaitement le nouveau luxe urbain israélien : un équilibre rare entre : intimité, nature, modernité, et vie citadine. Un projet idéal : Pour résidence principale, Pour investisseurs, Ou pour une clientèle recherchant un bien premium au centre du pays.

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Givatayim, Israël
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