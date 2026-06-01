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Quartier résidentiel À louer : phénoménal cottage avec piscine à ashdod – youd zayin

Ashdod, Israël
depuis
$20,000
;
17
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ID: 37525
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Pnina

À propos du complexe

À louer : Phénoménal Cottage Neuf à Ashdod – Quartier Youd Zayin ???? ✨ Luxe – Confort – Espaces Généreux – Livraison Immédiate ! Situé dans le quartier recherché de Youd Zayin à Ashdod, ce cottage exceptionnel neuf offre une qualité de vie incomparable sur 200 m² habitables, avec 100 m² de terrasses dont une avec piscine privée, et 70 m² de sous-sol lumineux. -Rez-de-chaussée : Superbe terrasse de 100 m² avec piscine, idéale pour recevoir ou se détendre Séjour spacieux et lumineux avec grandes baies vitrées Cuisine haut de gamme entièrement équipée, avec matériaux de qualité Toilettes invités Porte blindée et finitions soignées -1er étage : 3 chambres à coucher confortables Salle de bain moderne avec toilettes Suite parentale avec salle d’eau privative, toilettes, balcon privatif et buanderie -Sous-sol aménageable de 70 m² avec 2 grandes fenêtres – Idéal pour : Salle de jeux Salle de cinéma Espace bien-être (SPA) Ou possibilité de créer 2 à 3 chambres supplémentaires Climatisation centralisée | ???? 2 parkings privés | ????️ Livrable immédiatement ! Un bien rare, alliant modernité, espace et confort dans un quartier prisé ! Contactez-nous dès aujourd’hui pour organiser une visite.

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Ashdod, Israël
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