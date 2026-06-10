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Quartier résidentiel Netivot quartier nofey yoram

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ID: 37158
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

À propos du complexe

Apres le succès des projets Neve sharone et Ramot Yoram , Nofey Yoram le Nouveau Complexe résidentiel sur Netivot qui s inscrit dans la continuité des 2 projets précédents. comprend 3 immeubles de charme de 4 étages et 3 immeubles de 9 étages . Grand choix d appartement du 3 pièces au Penthouse et rez de jardin. parking et cave pour chaque appartement . livraison : 2 ans Échéancier Flexible .

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Netivot, Israël
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