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Quartier résidentiel En plein cœur de jérusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Jérusalem, Israël
depuis
$818,800
01/06/2026
$818,800
31/05/2026
$816,500
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ID: 37147
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

À propos du complexe

Très beau projet sur Kiryat Yovel limitrophe Ramat Denya. Une résidence de 3 immeubles, dont 2 immeubles de 9 étages et 1 de 16 étages. Grand choix d'appartements avec de grands balcons du 2 au 5 pièces avec rez-de-jardin et penthouse. Parking pour chaque appartement, caves réservées pour certains appartements. Livraison 50 mois. Prix de départ pour un 2 pièces : 67 m² avec 12 m² de terrasse : 2300000 nis. Le quartier Kiryat Yovel bénéficie de vues magnifiques et est situé dans un emplacement stratégique avec un accès optimal aux routes principales, dont le boulevard Begin et la rue Golomb. Le quartier est également idéalement proche du centre commercial Malcha et du stade Teddy. À proximité se trouvent les quartiers de Beit VeGan, ainsi que Ramat Denya et Ramat Sharet.

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Jérusalem, Israël
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