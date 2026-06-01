  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover

Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
;
6
Laisser une demande
ID: 37511
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Grand 3 pièces + balcon de 73m² donnant sur rue. Vue dégagée / belle hauteur sous plafond / beaux volumes / 3 orientations d'air. Calme et verdoyant / commerces et cafés à proximité. Énorme potentiel de rénovation.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + jardin parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,20M
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$2,00M
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !
Ashdod, Israël
depuis
$1,28M
Quartier résidentiel Kfar saba, tout proche du canyon arim. très grand duplex. rue calme
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$10,500
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces neuf avec terrasse – emplacement idéal à mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$3,373
Vous regardez
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Hadera, Israël
depuis
$2,29M
Très bel appartement de 4 pièces situé dans le quartier "Le Park" plutôt francophone. Vue sur le parc. Ce nouveau quartier a tous les avantages : écoles, parc, centre commercial... Très grande terrasse de 28 m². Étage élevé avec aperçu mer. 2 salles de bain. 1 parking. 4 ascenseurs
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Au cœur de Nahlaot, quartier vivant et authentique de Jérusalem, réputé pour sa vie communautaire, ses synagogues, son ambiance chaleureuse et sa proximité immédiate du Shouk Mahane Yehouda et du centre-ville. Une adresse très recherchée aussi bien par les familles religieuses que par les in…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,49M
Projet résidentiel exclusif rue Nahalat Benyamin: immeuble boutique luxueux de 5 étages abritant 23 appartements et deux penthouses d’exception avec terrasses et jacuzzi privatifs. Appartements avec hauteur sous plafond généreuse et finitions soignées Livraison fin 2028 Permis obtenu Gara…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller