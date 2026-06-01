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Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !

Ashdod, Israël
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$1,28M
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ID: 37451
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaDekel

À propos du complexe

À vendre – Appartement 5 pièces dans une résidence neuve, rue Hadekel, face à la mer Situé dans une résidence récente et sécurisée avec gardien, cet appartement spacieux de 5 pièces offre un cadre de vie idéal face à la mer. L’appartement est neuf, lumineux et bien agencé. Il comprend un mamad (pièce sécurisée), la climatisation intégrée, un parking souterrain privatif, ainsi que des prestations modernes et confortables. Emplacement de choix, à deux pas de la plage, des commerces, écoles et transports. Une opportunité rare d’habiter un bien de standing dans l’un des meilleurs emplacements d’Ashdod.

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Ashdod, Israël
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