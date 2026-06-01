Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À vendre – Appartement 5 pièces dans une résidence neuve, rue Hadekel, face à la mer
Situé dans une résidence récente et sécurisée avec gardien, cet appartement spacieux de 5 pièces offre un cadre de vie idéal face à la mer.
L’appartement est neuf, lumineux et bien agencé. Il comprend un mamad (pièce sécurisée), la climatisation intégrée, un parking souterrain privatif, ainsi que des prestations modernes et confortables.
Emplacement de choix, à deux pas de la plage, des commerces, écoles et transports.
Une opportunité rare d’habiter un bien de standing dans l’un des meilleurs emplacements d’Ashdod.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour