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Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse

Ascalon, Israël
depuis
$1,01M
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ID: 37472
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Quartier Agamim - Magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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