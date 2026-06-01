Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel

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Projet Givat Shmouel – Le Petit Neuilly de Tel Aviv
Mardochée Khayat vous présente un projet d’exception, situé dans l’un des quartiers les plus prisés du centre d’Israël.
Un emplacement stratégique au cœur de Givat Shmouel, à proximité immédiate des synagogues, des commerces et des axes routiers menant directement à Tel Aviv.
Pourquoi investir à Givat Shmouel ?
? Situation géographique idéale : entre Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak et l’université Bar Ilan proche du canyon extérieur Ofer
Connexion directe : accès rapide aux autoroutes et au centre du pays
Ville à haut standing : qualité de vie élevée, écoles d’excellence, services de haut niveau
Accompagnement pour les familles francophones : écoles adaptées aux enfants d’Olim Hadashim, aides scolaires et soutien personnalisé
Environnement social dynamique et sécurisé : parfait pour les familles et les investisseurs exigeants
Typologies d’appartements disponibles :
• 3 pièces – 78 m² + terrasse de 13 m²
• 4 pièces – 95 m² + terrasse de 13 m²
• 5 pièces – 125 m² + terrasse souccah de 90 m²
• 5 pièces – 123 m² + terrasse de 15 m²
Prestations haut de gamme :
Carrelage granit porcelaine 100×100
Parquet ou carrelage dans les chambres
Terrasse au choix : carrelage / parquet / teck
Climatisation centralisée VRF dernière génération
Portes intérieures design & haut de gamme
Cuisine sur mesure avec plan de travail en marbre
Salles de bain carrelées jusqu’au plafond
Toilettes suspendues
Préparation home cinéma
Stores électriques dans toute la maison
Robinetterie de qualité supérieure
Conditions financières avantageuses :
• 7% à la signature du contrat
• 13% à l’obtention du permis (Juin 2026)
• 80% à la remise des clés (Juin 2029)
Prix fixe sans indexation
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Giv'at Shmuel, Israël
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