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Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces vue mer

Bat Yam, Israël
depuis
$1,49M
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5
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ID: 37536
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Magnifique 5 pièces au Parc Ayam de Bat Yam à proximité de Rishon LeZion. Pleine vue mer ! Proche de tous les commerces, country club, écoles, restaurants et plage. À quelques minutes du tramway.

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Bat Yam, Israël
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