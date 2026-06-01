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Quartier résidentiel Coup de foudre

Ascalon, Israël
depuis
$676,400
01/06/2026
$676,400
31/05/2026
$674,500
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ID: 37012
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Affaire exceptionnelle à saisir ! Dans le nouveau quartier d'Agamim, dans un petit immeuble de 5 étages, rez-de-jardin 4 pièces de 100 m² habitables + 50 m² de jardin. Cuisine américaine, électricité IA, Master bedroom avec salle d'eau et dressing, air conditionné centralisé, parking. Entrée immédiate. Très bon produit à l'habitat ainsi qu'à l'investissement. À saisir !

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Ascalon, Israël
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