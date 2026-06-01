  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina

Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,45M
;
11
Laisser une demande
ID: 36990
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ahavat Tsiyon, 23

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité ! 23, rue Ahavat Zion Rue calme et prestigieuse, à proximité de Kikar Hamedina. Spacieux et lumineux appartement de 3 pièces (facilement transformable en 4 pièces). Rénové de fond en comble il y a 3 ans. Surface habitable de 87 m² (selon Tabu). Situé au 6ème étage avec vue dégagée. Immeuble avec 2 ascenseurs très bien entretenu. Abris dans l'immeuble. Un projet d'extension de l'immeuble est en cours pour construire des mamad pour chaque appartement.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,80M
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Face au lac
Ascalon, Israël
depuis
$694,200
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$2,99M
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces neuf avec terrasse – emplacement idéal à mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$3,382
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,45M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 4 pièces luxueux rehavia rehov kkl
Quartier résidentiel 4 pièces luxueux rehavia rehov kkl
Quartier résidentiel 4 pièces luxueux rehavia rehov kkl
Jérusalem, Israël
depuis
$5,696
Rehavia / Shaarei Hesed – KKL 23 ✨ Appartement 4 pièces neuf – 97 m² ? Terrasse de 10 m² ?️ Entièrement meublé – prestations haut de gamme ?️ Suite parentale ? 2ᵉ étage avec ascenseur ? Parking privé ? Entrée immédiate
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israël
depuis
$825,920
À seulement quelques pas du Kikar Haatzmaout et des plages de Netanya, dans un immeuble récemment rénové, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces situé au 3e étage sur 8 avec ascenseur. Grand séjour lumineux avec cuisine ouverte moderne, trois expositions (sud, nord, ouest) assurant …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,40M
Projet Sun Garden Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller