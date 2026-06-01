Quartier résidentiel Grand appartement familial de 5 pièces avec souccah en plein quartier park !

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RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, en plein cœur du quartier Park à Hadera, un superbe appartement familial de 5 pièces avec une terrasse permettant de faire une Souccah !
Situé au 1er étage d'un bel immeuble récent, ce bien lumineux et soigneusement entretenu offre une atmosphère chaleureuse et calme.
Emplacement :
Excellent ! À l'entrée du quartier recherché du Park, à côté de l'accès à l'EcoPark, à proximité à pied du centre commercial, des écoles, des transports, du Beth 'Habad francophone du Park…
Caractéristiques :
- Un grand salon lumineux et accueillant
- Une cuisine moderne et fonctionnelle
- Un espace salle à manger dédié pour recevoir
- Une belle terrasse pouvant servir de Souccah !
- Une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing
- 3 chambres supplémentaires confortables, dont une pièce sécurisée (Mamad)
- Une salle de bain avec baignoire
- Des toilettes invités
- En plus : climatisation, interphone et deux parkings !
Dans l'immeuble :
- Deux ascenseurs dont un de Shabbat
- Un beau lobby bien entretenu
Un appartement « religious-friendly », idéal pour une famille recherchant espace, calme, confort et environnement de qualité, dans l'un des secteurs agréables de Hadera. Et un excellent investissement !
? Prix : 2.550.000 ₪
? Pour plus d'informations ou organiser une visite :
Ra'hel 'Haya Benguigui
RE/MAX Hadera
Licence professionnelle 313736
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
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Épiceries
Loisirs
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