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Quartier résidentiel Ramez 3 | quartier ramez | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,62M
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2
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ID: 36982
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Projet au cœur du quartier Ramez - finitions haut de gamme

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
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