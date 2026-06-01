Quartier résidentiel Maison individuelle/cottage, quartier rishonim, rishon lezion

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
?✨ Maison jumelée rare à vendre dans le quartier Rishonim / Gan Nahum ✨?
Si vous cherchez une maison spacieuse, calme et dans un emplacement gagnant – c'est exactement le bien qu'il vous faut !
? Rue petite, calme et recherchée au cœur du quartier
? Terrain env. 240 m² | env. 220 m² construits
? Jardin immense env. 120 m² – parfait pour recevoir et la famille
?️ 7 pièces spacieuses
⬇️ Grand sous-sol + mamad (pièce sécurisée)
?️ Rez-de-chaussée : salon spacieux, cuisine et toilettes invités
? Demi-niveau : suite parentale luxueuse avec dressing et balcon
?️ Niveau 1 : 3 chambres + douche et toilettes
? Niveau 1.5 : grande chambre avec balcon immense
? Accès rapide à tous les axes de circulation principaux
? Emplacement parfait pour les familles – proche de tout !
Hablock – Agence immobilière
Vente et achat de biens | Marketing de projets | Renouvellement urbain
Bureau principal : Jabotinsky 16, Rishon LeZion (Palais de la Culture)
Site : www.nadlanhablock.com
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour