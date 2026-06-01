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Quartier résidentiel Maison individuelle/cottage, quartier rishonim, rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$4,34M
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6
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ID: 36980
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

?✨ Maison jumelée rare à vendre dans le quartier Rishonim / Gan Nahum ✨? Si vous cherchez une maison spacieuse, calme et dans un emplacement gagnant – c'est exactement le bien qu'il vous faut ! ? Rue petite, calme et recherchée au cœur du quartier ? Terrain env. 240 m² | env. 220 m² construits ? Jardin immense env. 120 m² – parfait pour recevoir et la famille ?️ 7 pièces spacieuses ⬇️ Grand sous-sol + mamad (pièce sécurisée) ?️ Rez-de-chaussée : salon spacieux, cuisine et toilettes invités ? Demi-niveau : suite parentale luxueuse avec dressing et balcon ?️ Niveau 1 : 3 chambres + douche et toilettes ? Niveau 1.5 : grande chambre avec balcon immense ? Accès rapide à tous les axes de circulation principaux ? Emplacement parfait pour les familles – proche de tout ! Hablock – Agence immobilière Vente et achat de biens | Marketing de projets | Renouvellement urbain Bureau principal : Jabotinsky 16, Rishon LeZion (Palais de la Culture) Site : www.nadlanhablock.com

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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