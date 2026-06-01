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Quartier résidentiel Produit rare : balcon souccah, vue ouverte et étage élevé à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
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ID: 37388
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    David HaReuveni, 25

À propos du complexe

Dans le quartier recherché de David HaReouveni à Jérusalem, au cœur d’un environnement religieux de qualité, se dévoile un appartement qui incarne parfaitement l’équilibre entre confort moderne et mode de vie juif. Ce 4 pièces spacieux d’environ 100 m², en excellent état, se situe en étage élevé et bénéficie d’une vue dégagée ainsi que d’une luminosité exceptionnelle grâce à ses deux expositions nord et est. L’espace extérieur offre deux balcons agréables dont un véritable balcon souccah, permettant de vivre les fêtes dans des conditions idéales. L’appartement dispose également d’un Mamad, d’un parking privé en sous-sol inscrit au cadastre, d’une grande cave, d’un chauffage au sol et d’un ascenseur Shabbat. L’immeuble est de standing, bien entretenu, et le bien est disponible immédiatement, ce qui en fait une opportunité rare pour une famille religieuse à la recherche de confort, de lumière et d’un cadre de vie privilégié.

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Jérusalem, Israël
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