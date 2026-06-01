  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Kadima
  4. Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima

Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima

Kadima, Israël
depuis
$7,00M
;
11
Laisser une demande
ID: 36922
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Village
    Kadima
  • Adresse
    Hankin

À propos du complexe

Résidences d'Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l'une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie exceptionnel, alliant tranquillité résidentielle, environnement verdoyant et proximité immédiate des principaux axes routiers du centre d'Israël. Réputée pour sa population de qualité, ses établissements scolaires performants et son atmosphère familiale, Kadima est aujourd'hui l'une des adresses les plus prisées pour les familles souhaitant profiter d'un cadre de vie haut de gamme tout en restant à quelques minutes de Netanya, Ra'anana, Herzliya et Tel-Aviv. Ce projet est réalisé par un constructeur reconnu, spécialiste de la construction de villas de prestige, bénéficiant d'une solide réputation pour la qualité de ses réalisations, ses finitions irréprochables et son souci du détail. Des villas conçues pour un confort absolu Chaque villa a été pensée pour offrir des volumes généreux, une parfaite fonctionnalité et un niveau de prestations particulièrement élevé. Sous-sol aménagé : * Espace indépendant idéal pour un studio * Salon * Chambre * Nombreuses possibilités d'aménagement (bureau, salle de jeux, logement indépendant, espace invités) Rez-de-chaussée : * Grand séjour lumineux * Cuisine américaine contemporaine * Accès direct au jardin privatif * Piscine privée * Espaces de réception élégants et fonctionnels Étage : * 4 chambres spacieuses * Suite parentale haut de gamme * Salles de bains modernes * Confort optimal pour toute la famille Prestations de très haut standing Les villas bénéficieront de matériaux nobles, d'équipements modernes et de finitions premium répondant aux standards les plus exigeants du marché immobilier israélien. Calendrier prévisionnel * Début des travaux : Septembre 2026 * Durée de construction : 24 mois * Livraison prévue : Septembre 2028 Un projet rare, destiné à une clientèle recherchant l'exclusivité, l'espace et la qualité de vie dans l'un des secteurs les plus recherchés du Sharon.

Localisation sur la carte

Kadima, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,29M
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$5,50M
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,78M
Quartier résidentiel Penthouse 4 pièces neuf excellent emplacement bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$13,00M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$7,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,78M
Produit d'exception en plein cœur de Neve Tzedek 124m2 net + 12m2 de terrasse Immeuble historique rénové, ascenseur, parking, cave Disponible immédiatement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,05M
Projet exclusif situé sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, combinant charme local et standing moderne. Réalisé par la société Gorel et conçu par Lior Ben Dov Architects, avec un haut niveau d’exigence et de finitions. Caractéristiques clés : Architecture élégante et plans optim…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À saisir ! À louer immédiatement ! appartement de 4 pièces neuf en plein centre-ville de hadera !
Quartier résidentiel À saisir ! À louer immédiatement ! appartement de 4 pièces neuf en plein centre-ville de hadera !
Quartier résidentiel À saisir ! À louer immédiatement ! appartement de 4 pièces neuf en plein centre-ville de hadera !
Quartier résidentiel À saisir ! À louer immédiatement ! appartement de 4 pièces neuf en plein centre-ville de hadera !
Quartier résidentiel À saisir ! À louer immédiatement ! appartement de 4 pièces neuf en plein centre-ville de hadera !
Afficher tout Quartier résidentiel À saisir ! À louer immédiatement ! appartement de 4 pièces neuf en plein centre-ville de hadera !
Quartier résidentiel À saisir ! À louer immédiatement ! appartement de 4 pièces neuf en plein centre-ville de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$5,500
BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un appartement de 4 pièces, fraîchement livré par le promoteur réputé Aura ! Ses caractéristiques : ✅ Appartement neuf de 4 pièces de 100 m² environ, ✅ Belle mirpeset de 12 m² environ, ✅ Pièce à vivre lumineuse, ✅ …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller