  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Kadima
  4. Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima

Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima

Kadima, Israël
depuis
$2,23M
20/07/2026
$2,23M
31/05/2026
$6,80M
;
11
Laisser une demande
ID: 36902
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Village
    Kadima
  • Adresse
    Rothschild

À propos du complexe

Résidences d'Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l'une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie exceptionnel, alliant tranquillité résidentielle, environnement verdoyant et proximité immédiate des principaux axes routiers du centre d'Israël. Réputée pour sa population de qualité, ses établissements scolaires performants et son atmosphère familiale, Kadima est aujourd'hui l'une des adresses les plus prisées pour les familles souhaitant profiter d'un cadre de vie haut de gamme tout en restant à quelques minutes de Netanya, Ra'anana, Herzliya et Tel-Aviv. Ce projet est réalisé par un constructeur reconnu, spécialiste de la construction de villas de prestige, bénéficiant d'une solide réputation pour la qualité de ses réalisations, ses finitions irréprochables et son souci du détail. Des villas conçues pour un confort absolu Chaque villa a été pensée pour offrir des volumes généreux, une parfaite fonctionnalité et un niveau de prestations particulièrement élevé. Sous-sol aménagé : • Espace indépendant idéal pour un studio • Salon • Chambre • Nombreuses possibilités d'aménagement (bureau, salle de jeux, logement indépendant, espace invités) Rez-de-chaussée : • Grand séjour lumineux • Cuisine américaine contemporaine • Accès direct au jardin privatif • Piscine privée • Espaces de réception élégants et fonctionnels Étage : • 4 chambres spacieuses • Suite parentale haut de gamme • Salles de bains modernes • Confort optimal pour toute la famille Prestations de très haut standing Les villas bénéficieront de matériaux nobles, d'équipements modernes et de finitions premium répondant aux standards les plus exigeants du marché immobilier israélien. Calendrier prévisionnel • Début des travaux : Septembre 2026 • Durée de construction : 24 mois • Livraison prévue : Septembre 2028 Un projet rare, destiné à une clientèle recherchant l'exclusivité, l'espace et la qualité de vie dans l'un des secteurs les plus recherchés du Sharon.

Localisation sur la carte

Kadima, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,56M
Quartier résidentiel Mekor haïm – 2 pièces neuf avec balcon, vue ouverte et grande cave
Jérusalem, Israël
depuis
$1,968
Quartier résidentiel Proche mer - kerem hateimanim
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,94M
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, investi, au centre, bon emplacement, bien agencé, dans un immeuble neuf, entierement meuble, magnifique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Appartement rénové de 3 pièces superficie 70m² - bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$820,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$2,23M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Ascalon, Israël
depuis
$1,08M
Très bel appartement avec très belle vue
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,15M
NOUVEAU PROGRAMME EN PRÉVENTE – RA'ANANA | RUE HAGALIL Mardochee Khayat est fier de vous présenter un nouveau programme immobilier d'exception, réalisé par l'un des constructeurs les plus prestigieux de Ra'anana. Situé rue Hagalil, à quelques pas de la célèbre rue Ahuza, ce projet bénéfici…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces – quartier basel
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces – quartier basel
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces – quartier basel
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces – quartier basel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,61M
Magnifique appartement de 3 pièces en fin de construction dans un immeuble entièrement neuf, situé dans le quartier très prisé de Basel à Tel Aviv. Prestations haut de gamme. Hauts plafonds de 2,9 m. Livraison dans 2 mois. Vendu avec cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller