  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Projet raanana centre ville

Quartier résidentiel Projet raanana centre ville

Raanana, Israël
depuis
$3,80M
;
8
Laisser une demande
ID: 36813
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaMaapilim

À propos du complexe

Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : Des meilleures écoles Du centre-ville & commerces Des parcs et espaces verts Des transports et services du quotidien 3 Immeubles Boutique de Standing Architecture contemporaine | Résidences intimistes | Finitions luxueuses Appartements d’exception : 2 pieces 3 pieces 4 pièces 5 pièces Un cadre de vie recherché par les familles israéliennes & francophones. Pourquoi investir ici ? • Adresse de prestige à Raanana • Projet à forte valeur patrimoniale • Qualité constructeur irréprochable • Forte demande à la location comme à la revente

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec piscine privée !
Hadera, Israël
depuis
$3,70M
Quartier résidentiel Duplex à vendre à tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,09M
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$13,90M
Quartier résidentiel Résidence boutique d'exception
Jérusalem, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,130
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet raanana centre ville
Raanana, Israël
depuis
$3,80M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,99M
Vente exclusive | Ruelle Micha, Vieux Nord, Calme et Vue sur Frontière Dans un immeuble classé, typique de Tel Aviv, au 2ème étage, un bel appartement 2 pièces lumineux et bien conservé. Surface habitable d'environ 60 m² + terrasse ensoleillée d'environ 7 m². L'appartement, baigné de lumièr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,95M
Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 piÈces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 piÈces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 piÈces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 piÈces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 piÈces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 piÈces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 piÈces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,15M
NEVE TZEDEK – FACE MER Appartement 2 pièces – Immeuble récent de standing Localisation : Cœur de Neve Tzedek, l'un des quartiers les plus prestigieux de Tel-Aviv Face à la mer et à la Tayelet À proximité immédiate : cafés, boutiques, Suzanne Dellal, restaurants, galeries, transports Descri…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller