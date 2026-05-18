  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer
  4. Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar

Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,37M
;
5
Laisser une demande
ID: 36676
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Village
    Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer

À propos du complexe

Projet Momento netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Le constructeur Avraham Amram dont la réputation n’est plus à faire a déjà réaliser plusieurs projets sur Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat et dans d autres villes d’Israel Caractéristiques du projet Le projet Momento comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi que des penthouses avec jacuzzi privatif Revêtement extérieur dernière génération L immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 3 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 3 ans Mai 2026 Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Appartement pièces de 104 m2 +15m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 106 m2 + 19m2 de terrasse Appartement 5 pièces de 132 m2+ 20 m2 de terrasse

Localisation sur la carte

Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe
Bat Yam, Israël
depuis
$820,800
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$4,50M
Quartier résidentiel 4 pièces + balcon rénové avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$769,500
Quartier résidentiel Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,20M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,37M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,04M
Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte, avec parking et débarras dans le projet très recherché Quatre Florentine, à un prix attractif. Emplacement privilégié : - 5 minutes de Neve Tzedek - 5 minutes de la rue Rothschild et du parc HaMasila - Marché aux puces et plus encore…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$3,249
NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier très recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Afficher tout Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Safed, Israël
depuis
$1,85M
Une adresse d’exception au cœur d’une terre biblique Vivre ici, ce n’est pas seulement choisir un appartement…?C’est s’inscrire dans une histoire millénaire. Situé sur les hauteurs de Tsfat (Safed), au cœur de la Galilée, ce projet s’ancre dans le territoire biblique de la tribu de Neftali —…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller