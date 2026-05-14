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Quartier résidentiel Très beau 3 pièce avec magnifique sue dizengoff basel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,65M
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ID: 36591
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 91

À propos du complexe

À vendre dans un immeuble magnifique situé dans le quartier le plus recherché de Tel-Aviv, dans le vieux nord, sur Dizengoff face à la rue Basel— un secteur plus calme et proche de tout ! ▪️ Immeuble neuf et luxueux (construit il y a un an et demi) ▪️ Appartement de 3 pièces ▪️ 68 m² ▪️ Balcon de 10 m² ▪️ 6ᵉ étage ▪️ Ascenseur ▪️ Pièce sécurisée (Mamad) ▪️ Exposition sud-est ▪️ Appartement en façade avec une vue incroyable Prix : 5 650 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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