  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing

Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israël
depuis
$2,42M
;
10
Laisser une demande
ID: 36604
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Israel Ben Tsiyon

À propos du complexe

LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel très haut de gamme dans un emplacement stratégique de Bat Yam. Conception moderne, volumes optimisés, terrasses avec vues mer / ville selon étage, orientation et typologie. Typologies disponibles • Appartements 2, 3 et 4 pièces • Penthouses aux étages supérieurs Services 5 étoiles ⭐ Piscine ⭐ Salle de sport ⭐ Spa & espaces bien-être ⭐ Rooftop aménagé ⭐ Gardiennage 24/7 ⭐ Conciergerie ⭐ Lounge résidents ⭐ Espaces de coworking Conditions de règlement • 20 % à la signature du contrat • 41 % 6 mois avant la remise des clefs • 39 % à la remise des clés Détails par plans Plan A :3 pièces • 75 m² + 15 m² de terrasse • Sud / Est / Nord Plan B :2 pièces • 52 m² + 6 m² de terrasse • Nord / Est Plan C :3 pièces • 75 m² + 11 m² de terrasse • Ouest / Nord / Est Plan D :4 pièces • 97 m² + 11 m² de terrasse • Nord / Ouest / Sud Plan E :2 pièces • 52 m² + 6 m² de terrasse • Sud / Ouest Plan F 4 pièces • 88 m² + 12 m² de terrasse • Ouest / Sud / Est Contact commercial Mardochée Khayat The Agencis® – spécialiste des projets neufs en Israël

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$3,65M
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m² – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,80M
Quartier résidentiel Perle de confort et luxe à mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,813
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$360,150
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,21M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$2,42M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,30M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jérusalem Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor Votre nouvelle vie commence ici Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques mi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Afficher tout Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Quartier résidentiel Immeuble neuf 3 pièces équipé et meublé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,61M
En plein cœur de Tel Aviv. À 15 minutes de la plage. Immeuble neuf avec parking. 3 pièces entièrement équipé et meublé. 78m² net habitable. Rue très calme et verdoyante. Parfait pour un investissement ou bien pied-à-terre à Tel Aviv
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bel appartement, magnifique, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Exclusivité. 4 pièces dans le sud de Tel Aviv 5eme étage avec une superficie de 110 m2 13 m2 de terrasse.Il se compose de 3 chambres à coucher dont une suite parentale avec salle de bain et dressing + 1 parkings en sous sol, école, commerces et jardins dʼenfants au pied de lʼimmeuble. 2 as…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller