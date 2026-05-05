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Quartier résidentiel Appartement 5 pièces à vendre à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$997,100
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6
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ID: 36394
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaZionut, 22

À propos du complexe

Rare : Résidence "Dimri" à la City, à Ashdod, appartement 5 pièces avec parking, climatisation. 2 ascenseurs dont un de shabbat.

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Ashdod, Israël
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Ashdod, Israël
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