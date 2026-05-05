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Quartier résidentiel SpÉcial investisseur !

Nahariya, Israël
depuis
$336,310
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ID: 36407
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    HaGilad, 5

À propos du complexe

Appartement 3 pièces de 70m² dans petit immeuble de 3 étages, situé dans quartier résidentiel à proximité des commerces, à moins de 10 minutes à pied de la gare et du centre. Appartement loué depuis 4 ans.

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Nahariya, Israël
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