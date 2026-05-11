  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Exceptionnelle maison récente de 7 pièces au quartier park !

Quartier résidentiel Exceptionnelle maison récente de 7 pièces au quartier park !

Hadera, Israël
depuis
$4,79M
;
11
Laisser une demande
ID: 36547
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaYarden, 14

À propos du complexe

בס״ד En exclusivité chez RE/MAX Hadera, une maison privée rare de 7 pièces à vendre dans le quartier HaPark de Hadera, un secteur calme et très recherché ! Situation : Cette maison unique en son genre est située au bout d’une belle rue résidentielle et calme, au bord du quartier Park, quartier très agréable et demandé, car récent, familial et vert… Caractéristiques : - Maison mitoyenne de 6 + 1 pièces, - ⁠Environ 180 m² sur un terrain de 250 m², - ⁠Grand salon particulièrement spacieux avec plafond haut, - ⁠Bel espace de salle à manger, adapté pour recevoir en grand ! - ⁠Cuisine casher, - ⁠Suite parentale XXL, avec parquet et salle d’eau, - ⁠Mamad (pièce sécurisée) au rez-de-chaussée, - ⁠Grand jardin au calme avec une belle terrasse ! - ⁠Pièce à part pouvant servir de cave ou de bureau, - ⁠Climitisations individuelles, - ⁠Entrée immédiate ! Il ne vous reste plus qu’à entrer et tomber sous le charme ! Prix : 4.790.000 ₪ Ra’hel ‘Haya Benguigui RE/MAX Hadera Licence numéro 313736 054-22-64-689

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Ashdod, Israël
depuis
$1,48M
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,50M
Quartier résidentiel Charmant cottage avec piscine au calme
Raanana, Israël
depuis
$8,39M
Quartier résidentiel La pÉpite À tel aviv – emplacement premium
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,89M
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,75M
Vous regardez
Quartier résidentiel Exceptionnelle maison récente de 7 pièces au quartier park !
Hadera, Israël
depuis
$4,79M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Afficher tout Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$3,05M
BZH Vous rêvez d'un appartement unique, splendide, raffiné avec en prime une grande terrasse ? Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un magnifique appartement décoré par un architecte, au centre-ville, rue Tarna, dans le projet haut de gamme VIVA, apprécié…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,68M
Produit d'exception en plein cœur de Neve Tzedek 124m2 net + 12m2 de terrasse Immeuble historique rénové, ascenseur, parking, cave Disponible immédiatement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – emplacement idéal
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – emplacement idéal
Netanya, Israël
depuis
$1,22M
Superbe appartement 4 pièces situé au 6ᵉ étage, offrant un intérieur spacieux de 101,5 m² et un balcon de 12 m², idéal pour profiter de l'extérieur et de la lumière naturelle. Caractéristiques : • Surface intérieure : 101,5 m² • Balcon : 12 m² • Trois chambres confortables • Deux salles de …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller