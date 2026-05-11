Quartier résidentiel Exceptionnelle maison récente de 7 pièces au quartier park !

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בס״ד
En exclusivité chez RE/MAX Hadera, une maison privée rare de 7 pièces à vendre dans le quartier HaPark de Hadera, un secteur calme et très recherché !
Situation :
Cette maison unique en son genre est située au bout d’une belle rue résidentielle et calme, au bord du quartier Park, quartier très agréable et demandé, car récent, familial et vert…
Caractéristiques :
- Maison mitoyenne de 6 + 1 pièces,
- Environ 180 m² sur un terrain de 250 m²,
- Grand salon particulièrement spacieux avec plafond haut,
- Bel espace de salle à manger, adapté pour recevoir en grand !
- Cuisine casher,
- Suite parentale XXL, avec parquet et salle d’eau,
- Mamad (pièce sécurisée) au rez-de-chaussée,
- Grand jardin au calme avec une belle terrasse !
- Pièce à part pouvant servir de cave ou de bureau,
- Climitisations individuelles,
- Entrée immédiate !
Il ne vous reste plus qu’à entrer et tomber sous le charme !
Prix : 4.790.000 ₪
Ra’hel ‘Haya Benguigui
RE/MAX Hadera
Licence numéro 313736
054-22-64-689
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
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Loisirs
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