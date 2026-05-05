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Quartier résidentiel Grand jardin

Jérusalem, Israël
depuis
$2,87M
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ID: 36510
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

À propos du complexe

MOSHAVA GUERMANIT - dans les jardins de Katmon. Appartement en rez de jardin avec un immense jardin d'environ 370 m² calme et verdoyant + une terrasse fermée de 30 m². Ascenseur. Balcon Soucca. Parking. cave

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Jérusalem, Israël
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