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Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$3,89M
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ID: 36162
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Projet U Bat Yam Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet à Bat Yam : Les Tours U Un projet d’exception au cœur de Ramat HaNasi Bienvenue aux Tours U, deux tours majestueuses de 31 étages, accompagnées d’un complexe commercial et de loisirs qui deviendront bientôt l’icône de Bat Yam. Ces tours ont été minutieusement planifiées et conçues dans les moindres détails, alliant design urbain moderne et fonctionnalité exemplaire, pour créer l’appartement parfait, exactement comme vous l’avez rêvé. Livraison prévue : Juin 2030 • Garantie bancaire complète • Mode de règlement : • 20 % à la signature • 80 % quatre mois avant la remise des clés • Indexation encadrée : 3 % par an cumulable, prise en charge par le promoteur Un emplacement stratégique Au cœur d’Israël, à proximité immédiate des axes routiers principaux, les Tours U marquent la nouvelle porte d’entrée de Bat Yam. Le projet est situé dans le quartier rénové de Ramat HaNasi, à seulement quelques minutes à pied de la gare Yoseftal et du tramway léger. Ce secteur en plein essor combine modernité, qualité de vie et accessibilité. Vous profiterez : • D’un accès rapide à Tel-Aviv et à l’autoroute Ayalon • De parcs verdoyants et d’une proximité directe avec la mer • D’un centre commercial, cafés et restaurants sous votre résidence • D’écoles, d’institutions culturelles et d’un clubhouse résidentiel moderne Le concept : un équilibre parfait Le projet Tours U combine harmonieusement résidentiel, commerce et éducation. Deux étages commerciaux abriteront boutiques, cafés et services de proximité, créant une expérience urbaine fluide et vivante. À quelques pas, un grand centre commercial et des espaces de loisirs offrent un cadre de vie idéal pour toute la famille. Le clubhouse a été spécialement conçu pour le confort et le bien-être des résidents, tandis que les écoles, parcs et institutions culturelles environnantes assurent un quotidien pratique et inspirant. Parce que les enfants passent toujours en premier, tout est pensé pour votre famille. Typologie des appartements • 3 pièces : 82 m² + 8 m² de balcon • 4 pièces : 105 m² + 15 m² de balcon • 5 pièces : 127 m² + 15 m² de balcon Chaque appartement est vendu avec un parking

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Bat Yam, Israël
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