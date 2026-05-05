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Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway À bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$895,700
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ID: 36495
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Très beau projet neuf au cœur de Bat Yam, à environ 15 minutes à pied de la mer et proche de la ligne de tramway qui mène à Tel Aviv. Prestations de haut standing. Du 2 pièces au penthouse à partir de 1 900 000 sh. TOUS LES APPARTEMENTS SONT VENDUS AVEC UN PARKING.

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Bat Yam, Israël
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