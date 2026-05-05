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Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble

Ascalon, Israël
depuis
$665,860
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ID: 36464
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    David Ben Gurion

À propos du complexe

dans immeuble tres recent avec jaccuzzi, sauna, salle de reception et jardin d'enfant, superbe 4 pieces de 100m2 decore par architecte d'interieur avec tres belle vue mer , vendu entierement meuble, entree immediate.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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