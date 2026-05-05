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Quartier résidentiel Bat yam côte mer

Bat Yam, Israël
depuis
$916,994
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ID: 36485
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Très beau projet boutique sur Bat Yam situé à 10 minutes de Tel Aviv, à 1200 mètres à pied de la mer, et à proximité du Tramway et de la station de train. Grand choix d'appartements du 2 pièces au Loft Penthouse. Prix très intéressants. Échéancier flexible. Livraison 2027.

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Bat Yam, Israël
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