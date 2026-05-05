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Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,02M
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4
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ID: 36337
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

À propos du complexe

À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek. Points forts du projet : • Seulement 58 unités – intimité et exclusivité • Permis de construire obtenu • Livraison prévue dans 60 mois • Garantie bancaire – Banque Discount • Construction dirigée par Yaron Tivat, expert reconnu du secteur • Patio intérieur paysager de 200 m² conçu par un architecte paysagiste de renom • Façade en béton brut et finitions haut de gamme • Hall d'entrée design avec 4 ascenseurs panoramiques donnant sur le patio Exemples d'appartements disponibles : • 75 m² + 15 m² de terrasse, vue mer à partir de 7 500 000 ₪ • 69,5 m² + 12,5 m² de terrasse à partir de 6 900 000 ₪ • 54 m² + 7 m² de terrasse, vue mer à partir de 5 300 000 ₪ • 99 m² + 14 m² de terrasse, vue mer à partir de 10 600 000 ₪ • 96 m² + 44 m² de terrasse à partir de 13 000 000 ₪ • Nombreux autres appartements jusqu'à 123m² + 40m² de terrasse

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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